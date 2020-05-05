А вы знаете, где сейчас находится круизный лайнер «Принцесса Анастасия»? Мы узнали его судьбу!

Паром разместит у себя на борту рабочих из Белокаменки, пишет Murmansk.kp.ru. Белокаменка — село в Кольском районе Мурманской области. Входит в состав сельского поселения Междуречье. Расположено на западном берегу Кольского залива в месте впадения в него реки Белокаменка.
3 мая утром в Кольский залив вошел круизный паром «Принцесса Анастасия», но, как известно, прибыло внушительные судно совсем не за туристами. Как сообщает портал Marine Traffic, лайнер вышел из польского Гданьска 27 апреля, 3 мая он добрался до порта Мурманск.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис объяснил, почему «Принцесса Анастасия» взяла курс на Заполярье. Глава российского региона рассказал, что лайнер пришвартуется у Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке и возьмет на борт рабочих, чтобы разместить их в более комфортных условиях, а заодно и снизить риск распространения коронавируса. Не стоит забывать, что в Белокаменке самый крупный очаг заболевания COVID-19 в регионе. Сейчас там подтверждено 1429 случаев заражения опасной инфекцией.
Круизный паром построен в 1986 году финской компанией Wartsila. Плавучая гостиница с 834 каютами сможет разместить у себя на борту до 2,5 тысячи человек. «Принцесса Анастасия» регулярно курсирует по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — Стокгольм — Таллинн — Санкт-Петербург.