А вы знаете, где сейчас находится круизный лайнер «Принцесса Анастасия»? Мы узнали его судьбу!

3 мая утром в Кольский залив вошел круизный паром «Принцесса Анастасия», но, как известно, прибыло внушительные судно совсем не за туристами. Как сообщает портал Marine Traffic, лайнер вышел из польского Гданьска 27 апреля, 3 мая он добрался до порта Мурманск.

«Принцесса Анастасия» ФОТО: Lev Fedoseyev/Lev Fedoseyev/TASS

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис объяснил, почему «Принцесса Анастасия» взяла курс на Заполярье. Глава российского региона рассказал, что лайнер пришвартуется у Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке и возьмет на борт рабочих, чтобы разместить их в более комфортных условиях, а заодно и снизить риск распространения коронавируса. Не стоит забывать, что в Белокаменке самый крупный очаг заболевания COVID-19 в регионе. Сейчас там подтверждено 1429 случаев заражения опасной инфекцией.

«Принцесса Анастасия» ФОТО: Lev Fedoseyev/Lev Fedoseyev/TASS