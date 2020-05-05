Президент России 9 мая не доходит до горячих блюд. Шеф-повар Кремля раскрыл тайны праздничного ужина Путина

Анатолий Галкин рассказал, что по традиции в годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Кремле проходит торжественный прием ветеранов. Кухня особо отличается в этот день. В меню входят мясное ассорти, рыбное ассорти, закуски. Но ничего жесткого на столе не должно быть, а также того, что будет неудобно есть ветеранам. Даже пирожки делаются размером на два укуса, пишет Smolnarod.ru.

По словам шеф-повара Кремля, первые лица российского государства до горячего никогда не доходят. Они посвящают всё свое время гостям, ветеранам, беседуют с ними и поднимают тосты. Они, как правило, только делают вид, что едят.

«Никогда, никогда ни один президент за этим столом не сидел и не съедал закуску, горячую закуску, второе блюдо. Такого никогда не было», — рассказал в интервью Риа-Новости шеф-повар Кремля Галкин.