Солистка группы «Непара»: Постоянно подвергалась оскорблениям и унижениям в группе»

Несмотря на то, что в дуэте с Александром Шоуа Виктория Талышинская проработала семнадцать лет, она решила навсегда поставить точку в совместных выступлениях. Теперь 42-летняя певица участвует в новом творческом тандеме с Владимиром Курто, а о прошлом в «Непаре» вспоминает с неприязнью.

По словам артистки, раньше ей часто приходилось испытывать негативные эмоции из-за Александра, который старался перетянуть внимание на себя.

Я постоянно подвергалась оскорблениям и унижениям. Практически во всех интервью мой так называемый «партнер» пытался задеть меня, постоянно перебивал. Я все делала не так: плохо пела, плохо выглядела, не так говорила. Последняя моя «вина» была в том, что мне не удалось быстро привести себя в форму после родов,

— призналась Виктория.

Талышинская отметила, что Шоуа относился так и к остальным, увольняя из коллектива людей, которые были ни в чем не виноваты и старательно выполняли свою работу. Поэтому, покинув группу, певица испытала настоящее облегчение.

К слову, ссоры между Викторией и Александром до сих пор не угасли: экс-солисты группы продолжают выяснять отношения и высказывают взаимные претензии.

Шоуа даже переименовал страницу коллектива, удалив оттуда все мои снимки и видео, фактически украв и переписав историю группы и моей жизни. Как будто меня никогда и не было. Поступок обиженного мальчика — не более того. Наверное, опять же досадное недоразумение, и Александр просто не в курсе, что на начальном этапе я вкладывала собственные деньги в продвижение нашего проекта,

— делилась со «СтарХитом» Талышинская.

В новом коллективе, который получил название «2 Океана», певица чувствует себя куда более комфортно. Ее песни тоже поменялись. Теперь артистка предпочитает писать не о несчастной любви и страданиях, а о позитивных эмоциях и гармонии.

Я знаю, что меня ценят, прислушиваются к моему мнению, ободряют и дают надежду на лучшее. Это большое счастье – работать в такой команде. Счастье и редкость,