В семье Ольги Орловой случилась беда

Ольга Орлова – известная собачница и зоозащитница. Дома телеведущая держит несколько беспородных собак, которые она взяла из приюта. Она дарит им свою любовь и заботу. Знаменитость рассказала в своем Instagram, что однажды с одним из питомцев случалась беда.

Это произошло, когда Ольга повезла собаку по кличке Дина к ветеринару. Там должны были стерилизовать животное. Во время осмотра питомец выпрыгнул из рук хозяйки, спрыгнул со стола и упал на пол. Собака закричала. Стало ясно – она сломала лапу.

«Это был сто процентов мой недосмотр», – уверена телеведущая.

Дине сделали сложную операцию. Сначала собаке установили титановую пластину. Однако через две недели животное сломало ее. Потом питомцу сделали еще одну операцию, в кость вставили штифты. Дине пришлось долго передвигаться в гипсе. От штифтов избавились после третьей операции.