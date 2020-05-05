Вт, 5.05.2020
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С 11 мая два знака Зодиака распрощаются с трудностями

Лето. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Представители двух зодиакальных созвездий, согласно прогнозам астрологов, получат шанс избавиться от всех накопившихся проблем и трудностей, пишет Smolnarod.ru.

Целеустремленные Скорпионы получат от звезд подарок в мае, удача будет сопровождать их в делах и отношениях. Скорпионы смогут выровнять свое материальное положение, с 11 мая они получат множество новых возможностей для самореализации. Их также ожидает успех и внимание от противоположного пола, поэтому найти истинное счастье Скорпионам не составит труда.

Фортуна не оставит Львов, прогнозируют астрологи. С 11 мая их жизнь начнет меняться к лучшему. Львы поймают волну везения, а поддержку им составят звезды. Львы останутся на плаву, а также обойдут неприятности и трудности стороной. В любой сфере Львов ожидает удача, также с 11 мая в их жизни поселится финансовая стабильность. Они получат шанс осуществить свои самые заветные желания.

Желаем удачи всем знаком Зодиака! 

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