Снимок Кадышевой без фотошопа шокировал поклонников

Фото 60-летней Надежды Кадышевой встревожило ее поклонников. Кадр опубликовал на своей странице один из организаторов ее концертов. Народную артистку с супругом и коллегой по ансамблю «Золотое кольцо» Александром Костюком запечатлели в марте во время приезда в Нижний Тагил. На снимке без ретуши певицу трудно узнать. Как отмечают пользователи соцсетей, она выглядит сильно постаревшей и изможденной. Отчего многих обеспокоило состояние ее здоровья.

Известно, что до начала пандемии Кадышева не жаловалась на самочувствие и активно гастролировала по России. Последние ее выступления перенесли. Но, как и в случае с другими звездами, это произошло из-за распространения коронавируса. Не исключено, что усталость на лице солистки была вызвана плотным концертным графиком.