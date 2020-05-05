Мнение: почему я трачу деньги на путешествия, а не на ремонт квартиры

Мне всегда было удивительно слышать, как люди делают выводы о благосостоянии какого-то человека, посмотрев, например, на его машину или телефон. Типа, если у человека скромненький и недорогой телефон, значит он, видимо, плохо зарабатывает. Мне кажется, уже давно прошли те времена, когда такие вещи могут быть показательными. Помню, как год назад я удивилась, когда мне рассказали про одну знакомую, которая купила себе машину за полтора миллиона. Она без высшего образования, работает на не самой высокооплачиваемой работе. «Взяла кредит», - пояснили мне.

Рига ФОТО: Shutterstock

Вот я, сколько себя помню, трачу деньги на путешествия. «Сколько же ты зарабатываешь, чтобы несколько раз в году ездить за границу?» - спрашивают у меня иногда в комментариях. Зарабатываю я по московским меркам чуть больше среднего. Но, путешествия – удовольствие дорогое, и тут надо выбирать: лишний раз съездить куда-то или отложить денег на новую машину. Поездить по Англии или сделать ремонт.

Вот уже лет десять, как в моих приоритетах всегда – путешествия. Когда понадобилась машина, купила себе дешевенькую «Део Нексию», когда она развалилась – бюджетную «Шкоду»… Параллельно методично путешествовала по французским и английским регионам. Тема ремонта несколько раз поднималась, но, так как приходилось выбирать, то так ничем эти мечты и не закончились. Живу без ремонта. Пока, пишет Zen.Yandex.ru.

Рига ФОТО: Shutterstock

В этом году я поняла, насколько права. Свалилась нам на голову эта общемировая чума – коронавирус. Уже и деньги были отложены, и планы составлены, и билеты/гостиницы оплачены. А повернулось вон как. Сидим по квартирам, читаем «сводки с полей», и даже про путешествия по России уже как-то не очень верится… Конечно, это все закончится и пройдет. Но кто знает, как будет дальше? А вдруг здоровье не позволит? Или еще что-то случится?

Вечерняя Рига, снимок иллюстративный ФОТО: Shutterstock

У меня был знакомый, который считал, что, пока молодой, надо копить деньги на обеспеченную пенсию. «Состарюсь и буду с удовольствием путешествовать», - говорил он. И копил деньги. Не представляю себе такого. А вдруг, когда деньги уже будут скоплены, просто не захочется никуда?