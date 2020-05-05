ФОТО: случайно попали в город Силламяэ, а он оказался красивым!

История города начиналась с таверны, мельницы и рыцарской усадьбы. После войны Силламяэ был закрытым секретным промышленным центром. Но сейчас к нему возвращается слава тихого курортного местечка, которую он приобрел еще будучи небольшим поселком, в XIX веке, когда сюда для отдыха наезжали чиновники и интеллигенция Петербурга. В связи с закрытыми границами очень важно знать хорошие и красивые места в Эстонии.

Центр города Силламяэ был построен в советское время, в 1950-х годах, и хорошо сохранился. Теперь он отреставрирован и красив, гулять по главным улицам - одно удовольствие. Обширные парки и зеленые зоны обрамляются стрелками улиц. Над главным пешеходным бульваром Мере, который отреставрирован в 2017 году, возвышается башня ратуши, построенной, как ни странно, также в позднесталинские времена.

Силламяэ ФОТО: Meelis Meilbaum

Здесь же, на бульваре - маленький "советский" магазинчик, на прилавках которого навалены рыба и консервы. Написанные от руки названия товаров и их стоимость в евро мысленно возвращают нас ко временам Советского союза. Полная продавщица, тоже вся из себя совершенно советская, недовольна, что я пришел в магазин как на экскурсию.

Силламяэ ФОТО: Meelis Meilbaum

Внизу, у моря, беседка и скамейка влюбленных. Пройдя через реку Сытке по маленькому мостику, можно выйти прямо на берег моря. Линия прибоя, словно плиткой, заполнена плоскими камнями. Река достигает ширины 400 метров на окраине города, в районе автодороги Нарва-Таллин, но здесь сужается всего до нескольких метров, так, что перейти ее можно вброд. Дети стоят по щиколотку в воде и кормят уток свежим хлебом.

Силламяэ ФОТО: Meelis Meilbaum

Рядом выделяется необычной архитектурой римско-католическая церковь святых Георгия и Адальберта, построенная в 2001 году.

Силламяэ ФОТО: Meelis Meilbaum

К ратуше ведет лестница, наверное, одна из тех, которые красуются на флаге и гербе города. Поднимаясь по ней, мы попадаем в небольшой парк, в центре которого - памятник мирному атому. Он был установлен в 1987 году на том самом месте, где раньше стоял памятник Сталину (который снесли в 1963 году) и приурочен к юбилею революции. Тут же - старое здание клуба, первое общественное здание, построенное в Силламяэ после войны. Рядом карта города с указанием достопримечательностей и подписями на эстонском и русском языках.

Силламяэ ФОТО: Meelis Meilbaum