Меган Маркл и принц Гарри выпускают биографию. Пара раскроет все тайны британской королевской семьи

Меган Маркл и принцу Гарри даже из Америки удается регулярно добавлять королевской семье поводы для переживаний. Герцоги Сассекские решились на шаг, которого от них явно не ожидали.
Супруги собираются выпустить книгу о своей жизни. В издании пара расскажет всю правду о том, через что им пришлось пройти в королевской семье. Меган и Гарри подробно объяснят свой путь к беспрецедентному решению об отказе от королевских обязанностей.
Авторами книги выступили два эксперта: Омид Скоби и Кэтрин Дюран. Издание предположительно выйдет в августе этого года, а Amazon уже опубликовал обложку издания. Биография носит название Finding Freedom: Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family (В поисках свободы: Гарри и Меган создают современную королевскую семью).
Авторы издания очень тесно общались с супругами, отбирая материал для своей работы. «Книга рисует самый честный и невероятно откровенный портрет этой внимательной и дальновидной пары, которая не побоялась порвать с традициями, чтобы двигаться по своему собственному пути вдали от общественного внимания», — говорится в опубликованном описании.