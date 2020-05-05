Туризм после коронавируса. Придется ли нам загорать в кабинках?

Пока, конечно, рано говорить, когда возобновятся международные перелёты. Аргентина, к примеру, продлила запрет на поездки до сентября, а один британский министр сказал, что не станет бронировать себе в скором времени летний отпуск за границей.

Так чего же нам ожидать от будущих путешествий, когда они наконец станут возможны?

В аэропорту

Многие аэропорты мира, включая и лондонские, уже ввели у себя новые правила для тех, кто вынужден в настоящий момент лететь в другую страну или город.

Они основаны на существующих правительственных рекомендациях и включают соблюдение дистанции в 2 метра (исключение составляют проживающие вместе люди), доступные по всему зданию аэропорта санитайзеры, а также более равномерное распределение пассажиропотока по всем терминалам.

В США Управление безопасности на транспорте (TSA) призывает пассажиров мыть руки с мылом в течение 20 секунд до и после процедуры досмотра.

Однако в международном аэропорту Гонконга в настоящий момент проходит тестирование прибор, который за 40 секунд осуществляет полную дезинфекцию: он способен уничтожить как бактерии, так и вирусы на коже и одежде.

Там же сейчас идет параллельное тестирование роботов-уборщиков, которые ездят по залам и убивают микробы ультрафиолетовыми лучами. Такие же роботы уже прошли испытании в полевых госпиталях.

Аэропорты, оборудованные электронными киосками для самостоятельной регистрации, призывают пассажиров активно ими пользоваться, чтобы уменьшить взаимодействие с другими людьми.

В большинстве аэропортов новые правила можно будет увидеть на плакатах и информационных табло по всему зданию терминала.

Однако процесс прохождения всех процедур перед полетом может занять больше времени из-за более строгих проверок - говорит глава туристической фирмы Intrepid Джеймс Торнтон.

«Так же, как выкладывание из багажа всех жидкостей и гаджетов стало нормой, нормой станут правила социального дистанцирования», - говорит он и добавляет: «Возможно, будут введены иммунные паспорта». В этом году несколько крупных аэропортов объявили о введении контроля температуры пассажиров, чтобы помешать распространению коронавируса в другие страны.

Однако многие эксперты засомневались в эффективности этой процедуры, поскольку она не выявляет бессимптомных носителей, так что такие проверки не будут внедряться повсеместно.

Ряд авиалиний пошел еще дальше: Emirates предлагают своим пассажирам экспресс-анализ крови на наличие вируса, вызывающего Covid-19, до посадки в самолет в терминалах Дубайского аэропорта. Тест готов в течение 10 минут, как заявляет авиалиния.

В самолете

Находясь в самолете, вы должны будете положиться на свою фантазию и мысленно «дорисовать» улыбки, скрывающиеся под масками бортпроводников. Вероятнее всего, им предстоит сделать то же самое в отношении вас, поскольку вы тоже будете в маске: все больше стран рекомендуют их ношение на транспорте.