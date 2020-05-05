Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Это очень благоприятный в плане энергетики день, в который полезно мечтать, думать о будущем, заниматься духовными поисками и практиками.

Опираемся на интуицию и сны

В этот день наше сердце подскажет, в какую сторону необходимо двигаться, чтобы стать счастливее. Кому-то с самого утра покажется, что любимый человек получает недостаточно тепла и ласки, кому-то в голову придут невероятные идеи для бизнеса.

Энергетика Пятерки начнет действовать еще ночью, поэтому обращайте внимание на свои сновидения. В них может содержаться тайное послание и совет Вселенной относительно того, куда можно двигаться дальше, а самое главное — как. Интуиция и сны помогут понять, в каком направлении можно дальше двигаться, как расставлять приоритеты и какие желания будут наиболее правильными.

Правильно формулируем желание

Если вам захочется поставить перед собой какую-то амбициозную цель и загадать желание, то нужно записать его где-нибудь. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сформулировать само желание, определить срок, за который вы хотите его исполнить, и решить, что вам для этого необходимо.

Смысл состоит в том, чтобы загадать что-то, но не забыть об этом на следующий же день, а начать что-то делать. Начинается все с планов, с составления списка пунктов, необходимых для достижения цели. Это будет первый и самый важный шаг вперед. Именно этого хочет Пятерка. Энергетика этого числа поможет вам выбрать правильный путь в жизни.

Самое главное, чтобы желание не граничило с фантастикой. Необходимо загадывать что-то реальное, что действительно может исполниться и что потребует от вас каких-то вложений сил и времени.