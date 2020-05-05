Звезда сериала «Кухня» госпитализирован в Москве

Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве, сообщает Lenta со ссылкой на Telegram-канал «112».

По данным канала, Лавыгин упал около подъезда вечером в воскресенье, 3 мая, и ударился головой. Врачи предварительно диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Информацию о госпитализации актера подтверждает и и источник «Комсомольской правды». Других подробностей состояния Лавыгина не приводится.