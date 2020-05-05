Пандемия пандемией, а платная парковка в Нарва-Йыэсуу - по расписанию!

Парковка в городе Нарва-Йыэсуу с 15 мая по 30 сентября 2020 года платная.
Оформление билетов началось с 1 мая.
Для тех, кто приобрел дневные билеты в течение времени с 1 мая по 5 мая, городская управа предлагает возможность в течение остального сезона 2020 года бесплатную однодневную парковку. Для этого необходимо сообщить выбранную дату бесплатной однодневной парковки по телефону: 5302 8700.
Городская управа Нарва-Йыэсуу установила в 2020 году следующие льготные цены и периоды приобретения сезонных билетов по льготным ценам:
- Дневной билет - 3 евро (действует до 20:00 часов дня оплаты);
- Месячный билет - 30 евро (действует в течение 30 дней со дня оплаты, но не далее, чем до 30.09.2020);
- В период с 1 мая по 31 мая 2020 года стоимость сезонного билета - 27 евро;
- В период с 1 июня до 30 июня 2020 года стоимость сезонного билета - 37 евро;
- Сезонный билет (01.05. - 30.09.) - 100 евро (действует со дня оплаты и до сентября 2020 года).
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