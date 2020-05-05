Пандемия пандемией, а платная парковка в Нарва-Йыэсуу - по расписанию!

Для тех, кто приобрел дневные билеты в течение времени с 1 мая по 5 мая, городская управа предлагает возможность в течение остального сезона 2020 года бесплатную однодневную парковку. Для этого необходимо сообщить выбранную дату бесплатной однодневной парковки по телефону: 5302 8700.