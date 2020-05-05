«ВИА Гра» 1996 года: архивное видео с Лолитой, Королевой и Овсиенко взорвало Сеть

Певица Лолита поделилась необычным видео из 1990-х, в котором вместе с Татьяной Овсиенко и Наташей Королевой поет народную украинскую песню.
На днях Лолита Милявская разместила новый пост в своем Instagram. На архивном видео 1996 года совершенно неузнаваемые Лолита, Татьяна Овсиенко и Наташа Королева поют народную украинскую песню «Ой, у гаю при Дунаю».
Кстати, это произведение несколько лет назад обрело мировую известность. Песня прозвучала в турецком сериале «Великолепный век», где ее исполнила Мерьем Узерли.
Лолита, Татьяна Овсиенко и Наташа Королева спели ее а капелла и очень душевно, что особенно высоко оценили пользователи Сети.
«Все молодые и красивые. Браво», «Девчата молодцы, но Лолита как всегда лучше всех!» — пишут поклонники.