Вт, 5.05.2020
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«ВИА Гра» 1996 года: архивное видео с Лолитой, Королевой и Овсиенко взорвало Сеть

ФОТО: Кадр из видео

Певица Лолита поделилась необычным видео из 1990-х, в котором вместе с Татьяной Овсиенко и Наташей Королевой поет народную украинскую песню.

На днях Лолита Милявская разместила новый пост в своем Instagram. На архивном видео 1996 года совершенно неузнаваемые Лолита, Татьяна Овсиенко и Наташа Королева поют народную украинскую песню «Ой, у гаю при Дунаю». 

Кстати, это произведение несколько лет назад обрело мировую известность. Песня прозвучала в турецком сериале «Великолепный век», где ее исполнила Мерьем Узерли. 

Лолита, Татьяна Овсиенко и Наташа Королева спели ее а капелла и очень душевно, что особенно высоко оценили пользователи Сети.

«Все молодые и красивые. Браво», «Девчата молодцы, но Лолита как всегда лучше всех!»  — пишут поклонники.

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