Вот это да! Eesti Kontsert завершил 2019 год с рекордным финансовым результатом

Совет Eesti Kontsert единогласно утвердил финансовый отчет за 2019 год, выразив признательность новому руководителю Керту Орро и ее команде. «Если вспомнить начало 2019 года, когда организация находилась на грани краха как в финансовом плане, так и с точки зрения общественной репутации и внутренней мотивации, то сегодня я могу сказать одно – поздравить Керту и Eesti Kontsert, проделанная работа была впечатляющей», – отметил председатель совета Тоомас Сийтан.

Директор Eesti Kontsert Керту Орро признала, что когда она в феврале 2019 года приступала к должности руководителя, ей было известно, в каком положении находилась организация. Чтобы справиться с финансовыми трудностями, возникшими в конце 2018 года, фонду Eesti Kontsert был выплачен аванс из бюджета 2019 года в размере 300 000 евро, поэтому предстоящий год необходимо было провести на еще более напряденной финансовой диете. При вступлении в должность, Керту Орро в первую очередь пришлось сосредоточиться на основной деятельности организации, оптимизировать ее операционную модель и обеспечить финансовую стабильность за счет регулярного и строгого управления бюджетом.

«Достижение экономической стабильности, трудового мира внутри организации и исторического финансового рекорда – это своего рода праздник стропил, который подтверждает, что мы продолжаем быть профессиональным и уважаемым государственным пропагандистом музыкальной жизни и надежным партнером для музыкантов, зрителей и всех наших бизнес-партнеров», - сказала Орро. Она поблагодарила всех сотрудников Eesti Kontsert в Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви и Санкт-Петербурге, без общих стараний которых было бы не достичь такого результата.

В условиях строжайшего режима экономии не делалось никаких скидок по части художественного качества или инвестиций. Под организацию концертов выделялись такие бюджеты, которые позволяли держать планку получения собственных доходов на требуемом уровне и эффективно управлять своей основной деятельностью, то есть организовывать концерты, музыкальные представления, фестивали, конкурсы, а также культурные и образовательные проекты.

В минувшем году Eesti Kontsert организовал в Эстонии и за рубежом 1179 мероприятий, в которых приняли участие 197 428 человек. Самыми популярными концертами весеннего сезона были выступления оркестра Балтийского моря Кристьяна Ярви и Эстонского фестивального оркестра Пааво Ярви, а также концерт Иерусалимского симфонического оркестра. Осенний сезон запомнился сольными концертами Андраша Шиффа и Айна Ангера, выступлением Петербургского филармонического оркестра, концертом-спектаклем Раймо Кангро „Põhjaneitsi“ и многими камерными концертами. Из года в год Eesti Kontsert прикладывал усилия для повышения осведомленности юного поколения о музыкальной культуре. Об этом свидетельствует серия школьных концертов, которые продолжали набирать всё большую популярность в минувшем году, а также первый международный детский фестиваль BigBang Tallinn 2019, получивший чрезвычайно теплый прием у публики.

Объем инвестиций в 2019 году составил 559 468 евро. Наиболее важными результатами стали полная реставрация концертного зала «Эстония» и его фойе, а также замена акустической системы тартуского концертного зала «Ванемуйне». «Капитально обновленная звуковая система значительно повысила конкурентоспособность концертного зала "Ванемуйне" как концертного комплекса и конференц-центра в регионе Южной Эстонии. Таким образом, предыдущий год можно считать успешным», - подчеркнул в своем комментарии руководитель тартуского концертного зала «Ванемуйне» Кульво Тамра.