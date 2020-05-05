ФОТО ⟩ В Таллиннском зоопарке на свет появились очаровательные малыши

С приходом весны в Таллиннском зоопарке начали рождаться детеныши животных и птиц. Среди последних родились бородатые орлы и журавли-красавки.
В прошлый четверг в инкубаторе вылупился еще один бородатый птенец. Первый бородатый орел, вылупившийся в инкубаторе 13 марта этого года, уже хорошо подрос и проводит время в компании с другими пернатыми, чтобы не привязываться к людям. Он уже видел своих родителей. Когда погода прогреется, птенцы перейдут в вольер к взрослым птицам.
Вылупились этой весной и два птенца у журавля-красавки. Теперь родителям нужен глаз да глаз за озорниками.
Смотрите на пернатых малышей в нашей галерее!