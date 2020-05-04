«Проще расстаться»: Ольга Бузова довела Давида Манукяна своими капризами

Артисты в отношения уже почти год. Они не стесняются демонстрировать свои чувства на публику. Ольга и Давид посвящают друг другу романтичные признания, записывают забавные видео, не скрывают даже неизбежные ссоры.

Несмотря на это, слухи о разрыве влюбленных вспыхивают всё чаще. Несколько дней назад фанаты звездной пары заговорили об их разладе. Для Ольги эта информация оказалась неожиданной.

«Мы расстались? Серьезно? Ну, ладно, значит ты сегодня придешь, извинишься, подаришь мне цветы, и я тебя, возможно прощу», — заявила Бузова в прямом эфире в Instagram. Однако бойфренд телезвезды не был столь убежден в своих чувствах. Давид с юмором добавил поводов для скандальных обсуждений. «Слушай, тогда проще расстаться», — сообщил он. Ольга Бузова доводит бойфренда капризами, Instagram