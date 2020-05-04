Как сработаться с начальником, который младше тебя

Для начала осознай, что дискомфорт испытываешь не только ты, но и твой юный шеф. На рациональном уровне он знает, что ты обязан ему подчиняться, но подсознательно чувствует, что ты должен быть главнее, поскольку старше, пишет Menscult.
Чтобы вам обоим было проще, придерживайся следующих правил.
Соблюдай дистанцию
Вы оба находитесь в так называемой эдипальной ситуации, подразумевающей соперничество младшего члена семьи со старшим. Поэтому, чем больше ты соответствуешь архетипу отца, тем сильнее молодой босс захочет свергнуть тебя с пьедестала.
Если ты выше ростом (или хотя бы толще) и обладаешь более зычным голосом, чем шеф, твое сходство с отцом будет максимальным. В этом случае держись от начальника подальше в прямом смысле слова: не подходи к нему ближе чем на метр.
Подойдя вплотную, ты нарушишь «межличностное расстояние», которое имеют право нарушать только близкие друзья и родственники. В силу преклонного возраста и могучего роста ты и будешь бессознательно воспринят как родственник (отец или старший брат), что обострит ваши отношения.
То же самое произойдет, если ты, забывшись, посадишь его себе на колени.
Спорь с ним, как с ровней
По одной из классификаций, способы коммуникации можно разделить на три стиля, соответствующие ролям родителя, ребенка и взрослого. Особенно это важно знать, если тебе придется переубеждать в чем-то шефа.
Так, твое заявление «Мы не можем заставлять клиентов подписывать договоры кровью» будет соответствовать роли родителя (так не следует делать, потому что так не положено). Эту роль при разговоре с зеленым шефом ты можешь принять автоматически — просто потому, что ты действительно старше и опытнее.
Однако и твоему оппоненту при этом легче начать противоречить тебе из принципа, взяв на себя роль ребенка (так следует сделать, потому что мне так хочется), и упасть на спину, колотя ногами в воздухе.
Строй свое несогласие с шефом так: «Договоры, подписанные кровью, создадут неплохой имидж нашей фирме, но не меньше плюсов я вижу и в прилюдном четвертовании клиентов, задолжавших по выплатам». То есть вместо поучающей роли родителя ты исполняешь роль взрослого (можно сделать и так и сяк, но давай обсудим, как лучше).
В этом случае оппоненту также приходится играть роль взрослого, а значит, вам легче найти компромиссное решение.
Не подчеркивай свой возраст без необходимости
Избегай делать акцент на бездне лет, которая разверзлась между вами. («Примерьте, пожалуйста, эти перчатки. Хочу знать, угадал ли с размером. Это я младшей дочери на день рождения купил».)
Наоборот, подтягивай его к своим годам, называя по имени-отчеству, или подчеркивай статус начальника, обращаясь к нему за советом (пусть хотя бы и по поводу функций мобильного телефона, в которых он разбирается лучше тебя).
Однако именно дозированное заострение внимания на возрасте при надобности поможет тебе немного приструнить начальника.
Для этого нужно апеллировать к его кумирам, по обстоятельствам принижая их или приближая к себе. («Вам нравится Цой? В ваши годы он мне тоже нравился». Или: «Нравится Цой? Он, кстати, родился в один год со мной».)
Но, главное, не закармливай шефа конфетами, а то испортишь ему зубы с детства.