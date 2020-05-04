Как сработаться с начальником, который младше тебя

Чтобы вам обоим было проще, придерживайся следующих правил.

Соблюдай дистанцию

Вы оба находитесь в так называемой эдипальной ситуации, подразумевающей соперничество младшего члена семьи со старшим. Поэтому, чем больше ты соответствуешь архетипу отца, тем сильнее молодой босс захочет свергнуть тебя с пьедестала.

Если ты выше ростом (или хотя бы толще) и обладаешь более зычным голосом, чем шеф, твое сходство с отцом будет максимальным. В этом случае держись от начальника подальше в прямом смысле слова: не подходи к нему ближе чем на метр.

Подойдя вплотную, ты нарушишь «межличностное расстояние», которое имеют право нарушать только близкие друзья и родственники. В силу преклонного возраста и могучего роста ты и будешь бессознательно воспринят как родственник (отец или старший брат), что обострит ваши отношения.

То же самое произойдет, если ты, забывшись, посадишь его себе на колени.

Спорь с ним, как с ровней

По одной из классификаций, способы коммуникации можно разделить на три стиля, соответствующие ролям родителя, ребенка и взрослого. Особенно это важно знать, если тебе придется переубеждать в чем-то шефа.

Так, твое заявление «Мы не можем заставлять клиентов подписывать договоры кровью» будет соответствовать роли родителя (так не следует делать, потому что так не положено). Эту роль при разговоре с зеленым шефом ты можешь принять автоматически — просто потому, что ты действительно старше и опытнее.

Однако и твоему оппоненту при этом легче начать противоречить тебе из принципа, взяв на себя роль ребенка (так следует сделать, потому что мне так хочется), и упасть на спину, колотя ногами в воздухе.

Строй свое несогласие с шефом так: «Договоры, подписанные кровью, создадут неплохой имидж нашей фирме, но не меньше плюсов я вижу и в прилюдном четвертовании клиентов, задолжавших по выплатам». То есть вместо поучающей роли родителя ты исполняешь роль взрослого (можно сделать и так и сяк, но давай обсудим, как лучше).

В этом случае оппоненту также приходится играть роль взрослого, а значит, вам легче найти компромиссное решение.

Не подчеркивай свой возраст без необходимости

Избегай делать акцент на бездне лет, которая разверзлась между вами. («Примерьте, пожалуйста, эти перчатки. Хочу знать, угадал ли с размером. Это я младшей дочери на день рождения купил».)

Наоборот, подтягивай его к своим годам, называя по имени-отчеству, или подчеркивай статус начальника, обращаясь к нему за советом (пусть хотя бы и по поводу функций мобильного телефона, в которых он разбирается лучше тебя).

Однако именно дозированное заострение внимания на возрасте при надобности поможет тебе немного приструнить начальника.

Для этого нужно апеллировать к его кумирам, по обстоятельствам принижая их или приближая к себе. («Вам нравится Цой? В ваши годы он мне тоже нравился». Или: «Нравится Цой? Он, кстати, родился в один год со мной».)