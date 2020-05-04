Исследование: как карантин повлиял на сексуальную жизнь людей из разных стран

Результаты первого исследования, проведенного в Китае, опубликованы в The Journal of Sexual Medicine. В выборку попали 459 человек от 18 до 45 лет: 270 мужчин и 189 женщин. Респонденты проходили онлайн-опрос в середине марта, когда Китай находился на строгом карантине.

Каждый четвертый участник в этот период заметил снижение либидо. Лишь 18% мужчин и 8% женщин заявили, что в изоляции их сексуальное желание повысилось. Около 37% участников сообщили, что стали заниматься сексом реже, чем раньше, а 32% мужчин и 39% женщин отметили, что стали получать меньше удовольствия от процесса.

Другое исследование опубликовано в журнале Psychiatry Research. В онлайн-опросе приняли участие 120 респондентов из Бангладеш, Индии и Непала. Все они состояли в браке. Чуть меньше половины (45%) участников отметили, что карантин повлиял на их сексуальную жизнь.