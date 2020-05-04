Владимир Соловьев: «Я больше всего боюсь, что Ксению Собчак убьют»

Анонимные Telegram-каналы сообщают, что телеведущая не только потеряла на новом поприще несколько миллионов, но и перешла дорогу влиятельным людям, связываться с которыми весьма опасно.

Эту версию подтверждает и Владимир Соловьев. В прямом эфире с Тиной Канделаки он заявил, что боится за жизнь 38-летней Собчак.

«Я очень волнуюсь за Ксению. У нас плохие отношения. Очень. И все это знают, мы никогда не скрывали. Но, немного понимая, что такое крабовый бизнес, я больше всего боюсь, что ее убьют. Потому что она влезла не просто в криминальный, а в гиперкриминальный бизнес», — сообщил телеведущий.

Несколько дней назад он даже попытался разобраться в ситуации и пригласил ее на эфир, но бизнесвумен ловко уходила от вопросов. «Она даже не понимает, во что встряла», — говорит Соловьев.

Тина Канделаки, которая также конфликтует с Ксенией, решила поинтересоваться у Владимира Рудольфовича — кем он считает Собчак: журналистом, бизнесменом или политиком.

«Ксения — она Собчак. А исходя из этого, она все время чуть-чуть не... Она — дива, которая пытается быть дивой, чем бы не занималась. А в бизнесе это жестоко наказывается», — считает Соловьев.

По его мнению, когда она была «дивой-дивой» — это было хорошо, но когда экс-ведущая «ДОМа-2» попыталась стать бизнесвумен, то образ «дивы» ей помешал. Такая же ситуация произошла в политике. «Она создала особый мир и бренд, который очень хорошо работает на нее. Но все, кто оказывается рядом, остаются разочарованными», — рассуждает Соловьев.