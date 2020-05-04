Пн, 4.05.2020
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Десять трогательных фото, когда коты проявляли такую любовь, на которую порой не способны даже люди

Кот. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Многие думают, коты только и умеют наводить свои порядки дома. Но это оставим людям, которые никогда не жили вместе с усатыми. Остальные прекрасно знают, насколько эти питомцы любящие и заботливые. В подборке ниже — 10 доказательств. Пользователи Reddit высказались о своих домашних любимцах, пишет Лайф.

 

"Мои коты никогда друг с другом не ладили, но стоило одному заболеть, как другой тут же начинал о нём заботиться"

Фото © Reddit / isded2321

"Это что, моя собака только что погладила мою кошку? А моя кошка обняла мою собаку?"

Гиф © Twitter / jor_nicole4

"Моя невеста и наш кот, который не любит, когда мы спим в одиночестве"

Фото © Reddit / SlothOnHoth

"Когда моя кошка поняла, что звук будильника означает, что я просыпаюсь, она сразу же начала по утрам прижиматься к моей груди. Каждый день я включал будильник на 30 минут раньше, чтобы подарить ей чуть больше радости"

 

Фото © Reddit / FatCat45

"Когда я на улице спасла плачущего котёнка, моя кошка утешила его❤️"

Фото © Reddit / zozozkittykat

"Мой кот из приюта всегда помогает мне приводить себя в порядок"

Гиф © Reddit / dannylopuz

"Моя кошка всегда следит за собакой и ложится точно так же, как и она"

Фото © Twitter / kimothysteele

"Кошки очень обеспокоены тем, почему пёс не терроризирует их как обычно и вместо этого смотрит на стену уже десять минут подряд"

Фото © Reddit / LeenSauce

"Мой кот настаивает, чтобы я держал его лапу, пока он спит на моих коленях. Ни разу не поцарапал меня. Очень доверительные отношения"

 

Фото © Reddit / ryanechols

"Этот чёрный кот живёт в ветеринарной больнице в Польше, и каждый день он заботится о больных и раненых животных, чтобы они не чувствовали себя одинокими"

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