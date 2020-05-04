Десять трогательных фото, когда коты проявляли такую любовь, на которую порой не способны даже люди

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"Когда моя кошка поняла, что звук будильника означает, что я просыпаюсь, она сразу же начала по утрам прижиматься к моей груди. Каждый день я включал будильник на 30 минут раньше, чтобы подарить ей чуть больше радости"