Десять трогательных фото, когда коты проявляли такую любовь, на которую порой не способны даже люди

Многие думают, коты только и умеют наводить свои порядки дома. Но это оставим людям, которые никогда не жили вместе с усатыми. Остальные прекрасно знают, насколько эти питомцы любящие и заботливые. В подборке ниже — 10 доказательств. Пользователи Reddit высказались о своих домашних любимцах, пишет Лайф.
"Мои коты никогда друг с другом не ладили, но стоило одному заболеть, как другой тут же начинал о нём заботиться"
Фото © Reddit / SlothOnHoth
"Когда моя кошка поняла, что звук будильника означает, что я просыпаюсь, она сразу же начала по утрам прижиматься к моей груди. Каждый день я включал будильник на 30 минут раньше, чтобы подарить ей чуть больше радости"
Гиф © Reddit / dannylopuz
Фото © Twitter / kimothysteele
"Кошки очень обеспокоены тем, почему пёс не терроризирует их как обычно и вместо этого смотрит на стену уже десять минут подряд"
Фото © Reddit / LeenSauce
"Мой кот настаивает, чтобы я держал его лапу, пока он спит на моих коленях. Ни разу не поцарапал меня. Очень доверительные отношения"
Фото © Reddit / ryanechols
"Этот чёрный кот живёт в ветеринарной больнице в Польше, и каждый день он заботится о больных и раненых животных, чтобы они не чувствовали себя одинокими"