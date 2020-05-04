Его хотели усыпить, но он стал звездой Instagram: история кролика-мутанта, покорившего мир

Однажды жительница Австралии Кассандра Холл увидела в Facebook объявление местного заводчика кроликов, которое сразу же привлекло её внимание, пишет Bored Panda.

Его хотели усыпить, но он стал звездой "Инстаграма" ФОТО: Instagram

«Без шерсти, не для продажи» — гласила подпись к одной из фотографий, выложенных автором объявления. У Кассандры уже был собственный кролик, но она связалась с заводчиком и попросила его прислать ей побольше снимков необычного питомца.

Его хотели усыпить, но он стал звездой "Инстаграма" ФОТО: Instagram

На следующий день она купила этого кролика. Его назвали Мистер Бигглсуорт — в честь облысевшего кота Доктора Зло из серии фильмов об Остине Пауэрсе.

Его хотели усыпить, но он стал звездой "Инстаграма" ФОТО: Instagram

Бигглсуорт приобрёл необычную внешность из-за "гена облысения", переданного ему родителями. Большинство таких кроликов живут не дольше четырёх недель, поэтому их почти сразу усыпляют.

Его хотели усыпить, но он стал звездой "Инстаграма" ФОТО: Instagram

По словам Кассандры, Бигглсуорт чувствует себя хорошо, правда, из-за высокого метаболизма он ест больше, чем сородичи. Каждые полгода кролик проходит ветеринарный осмотр.

Его хотели усыпить, но он стал звездой "Инстаграма" ФОТО: Instagram

«Мы не выпускаем его на улицу, потому что в Австралии распространён опасный для кроликов вирус калицивироз, который передаётся через укусы комаров. У него есть куча игрушек и подруга-крольчиха, - говорит хозяйка. - Когда он простужается, он дрожит, как человек. Его кожа напоминает детскую, она очень нежная. За ней приходится ухаживать. А ещё он приучен к кошачьему лотку».

Его хотели усыпить, но он стал звездой "Инстаграма" ФОТО: Instagram

«Он каждый день дарит нам позитивные эмоции. Когда я запрещаю ему что-то делать, он подходит ко мне и начинает топать лапами», - отмечает Кассандра.

Мистер Бигглсуорт — настоящая звезда соцсетей: у него более 100 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Хозяева кролика выпускают сувенирную продукцию с его образом. Вырученные деньги идут на благотворительные проекты — например, в Фонд борьбы с природными пожарами.

Его хотели усыпить, но он стал звездой "Инстаграма" ФОТО: Instagram

По словам Кассандры, поклонники Бигглсуорта понимают, что истинная красота всегда внутри, а не снаружи. Она надеется, что кролик будет радовать ее семью и окружающих ещё много лет.