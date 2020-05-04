Данила Козловский показал маленькую дочь в день своего 35-летия

Девочка появилась на свет в США, позже Ольга Зуева сообщила, что малышку назвали Ода Валентина. Сейчас Данила и Ольга вместе с дочкой по-прежнему находятся в США, они проводят изоляцию в одном из коттеджей. Накануне Козловский отметил юбилей: ему исполнилось 35 лет.

Свой день рождения Данила встречает в новом статусе отца, ведь его дочери исполнилось уже около двух месяцев, точную дату рождения девочки родители скрывают. В честь юбилея Козловский опубликовал снимок, на котором держит на руках маленькую дочь и позирует вместе с ней на берегу океана.

Заканчиваем разминаться, начинаем жить!

— коротко подписал кадр Данила.