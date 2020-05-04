Пн, 4.05.2020
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Данила Козловский показал маленькую дочь в день своего 35-летия

Козловский с Ольгой Зуевой

ФОТО: Instagram

В начале марта стало известно, что Данила Козловский и его возлюбленная Ольга Зуева впервые стали родителями. У пары родилась дочь, пишет Экспресс газета.

Девочка появилась на свет в США, позже Ольга Зуева сообщила, что малышку назвали Ода Валентина. Сейчас Данила и Ольга вместе с дочкой по-прежнему находятся в США, они проводят изоляцию в одном из коттеджей. Накануне Козловский отметил юбилей: ему исполнилось 35 лет.

Свой день рождения Данила встречает в новом статусе отца, ведь его дочери исполнилось уже около двух месяцев, точную дату рождения девочки родители скрывают. В честь юбилея Козловский опубликовал снимок, на котором держит на руках маленькую дочь и позирует вместе с ней на берегу океана.

Заканчиваем разминаться, начинаем жить!

— коротко подписал кадр Данила.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, что о беременности возлюбленной Данилы Ольги стало известно в октябре прошлого года. Тогда Зуева и Козловский никак не стали комментировать домыслы поклонников и лишь сейчас подтвердили, что стали родителями. Известно, что Данила и Ольга так до сих пор и не связали себя узами брака.

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