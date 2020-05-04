«Выглядит на 55»: новое фото больного Губина шокировало фанатов

Певец Андрей Губин отметил 46 лет, но поклонники увидели другое.
Недавно певец Андрей Губин отметил свое 46-летие. По случаю дня рождения он приехал в Подмосковье в гости к композитору и исполнительнице Ульяне Каракоз, пишет TopNews.
В Instagram фанклуба Губина редакторы выложили свежие фото с этой встречи. Певец предстает на них в обычной, домашней одежде, причем снимки не отретушированы фотошопом, так что видно как звезда выглядит сейчас на самом деле.
Фанаты «мальчика-бродяги» были шокирован тем, насколько уставшим и сильно постаревшим выглядит их кумир.
«Ему только 46, а как он выглядит, печально, конечно», «Постарел конкретно, хоть убей. Со здоровьем явно не лады, раз в 45 выглядит на все 55», — с горечью отмечали некоторые из них.