Умер музыкант группы «Ласковый май»

Андрей Разин старается поддерживать связь со всеми бывшими коллегами по группе. Как только он узнал о смерти Владимира Бойко, то тут же предложил его семье свою помощь, а после сообщил поклонникам о тяжелой утрате, передает StarHit.
О смерти коллеги сообщил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. По его словам, смерть Владимира Бойко наступила 3 мая из-за инсульта — до этого артист тяжело болел.
Разин рассказал, что Бойко являлся музыкальным руководителем коллектива и сменил на этом посту Сергея Кузнецова. Для группы он создал около 25 песен, в том числе и хит «Гадкий утенок».
«Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты «Ласкового мая». Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа «Ласковый май» скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы», — написал Разин.