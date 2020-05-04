Принцесса Диана четыре раза пыталась покончить с собой

Новая документальная лента о секретах бывшей жены принца Чарльза еще не вышла в свет, но уже стала по-настоящему скандальной. Подробности, которые обещают раскрыть создатели фильма, выглядят довольно шокирующе. Так, стало известно, что в нем утверждается будто принцесса Диана пыталась покончить с собой четыре раза.

Кроме того, оказалось, что кино с рабочим названием «Быть мной: Диана» будет разделено на несколько частей, чтобы как можно глубже погрузить зрителя в переживания и страхи принцессы. Не обойдет стороной картина и несчастный брак Дианы, и психические расстройства, с которыми она боролась, и даже тяжелое детство. Планируется, что в фильме будут использованы не опубликованные ранее кадры из речей Дианы, сделанные накануне ее смерти. Также в съемках приняли участие ее близкие, которые находились рядом с леди Ди в последние годы жизни.

Подобная информация вызвала негодование у сыновей принцессы Дианы — принцев Уильяма и Гарри. Внуки Елизаветы II уверены, что документальная лента не может быть достоверна. По словам их представителей, наследники английского престола крайне рассерженны и расстроены из-за сложившейся ситуации. Однако создатели ленты стоят на своем.

«Это не заказное шоу, и все использованные данные уже давно находятся в открытом доступе», — заявила пресс-секретарь кинокомпании.

Напомним, что брак с принцем Чарльзом стал для Дианы настоящим ночным кошмаром. Она знала, что супруг влюблен в другую женщину и это делало ее несчастной. Из-за сильных эмоциональных переживаний у принцессы начались психические расстройства — в частности, она страдала булимией. А несколько лет назад, когда были обнародованы дневники леди Ди, стало ясно, что ее действительно посещали суицидальные мысли.

Сказались на здоровье Спенсер и конфликты с родительницей. Диана никогда не была близка с мамой и практически не общалась с ней на важные для нее темы. «Она так и не помирилась со своей матерью и не разговаривала с ней весь последний месяц своей жизни», — говорила автор книги о леди Ди Ингрид Сьюард.