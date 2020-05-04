Красотка за миллион: сколько Елена Степаненко потратила на преображение

После развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко заметно преобразилась в лучшую сторону. Юмористка похудела, омолодилась и стала чертовски привлекательной. А помогли в этом звезде дорогостоящие пластические операции, пишет «Стархит».
Елена Степаненко стала выглядеть гораздо моложе своих лет. По словам пластического хирурга Мадины Байрамуковой, юмористка начала свое преображение с сильного похудения — за год артистка сбросила 42 килограмма. На достигнутом 67-летняя телеведущая останавливаться не собирается.
Также Елена Григорьевна сделала ряд пластических операций, за которые отдала не меньше миллиона рублей (12 500 евро). «Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века. Скорее всего, была проведена липосакция второго подбородка. Возможно, одновременно с радиоволновым лифтингом имела место платизмопластика — подтяжка шеи и нижней трети лица», — считает специалист.
К слову, блефаропластика обошлась юмористке примерно в 200 тысяч рублей (2 500 евро), липосакция зоны подбородка и лифтинг в 100 тысяч (1 250 евро). А на платизмопластику Степаненко потратила более 75 тысяч (940 евро).
По мнению хирурга, пародистка решила возрастные проблемы и наличие переизбытка мягких тканей из-за лишнего веса благодаря подтяжке лица. «Это была либо козелковая подтяжка, либо SMAS. Артистка делала все манипуляции с внешностью у хорошего специалиста. Именно поэтому ей сейчас не дашь более пятидесяти лет», — подчеркнула Байрамукова.
SMAS — ультразвуковая подтяжка лица стоит от 300 тысяч (3 750 евро). За козелковую подтяжку Степаненко отдала более 250 тысяч (3 125 евро).
Мадина добавила, что еще артистке необходимо особое внимание уделить аппаратным процедурам, которые помогут улучшить качество кожи.