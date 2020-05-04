Красотка за миллион: сколько Елена Степаненко потратила на преображение

Елена Степаненко стала выглядеть гораздо моложе своих лет. По словам пластического хирурга Мадины Байрамуковой, юмористка начала свое преображение с сильного похудения — за год артистка сбросила 42 килограмма. На достигнутом 67-летняя телеведущая останавливаться не собирается.

Также Елена Григорьевна сделала ряд пластических операций, за которые отдала не меньше миллиона рублей (12 500 евро). «Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века. Скорее всего, была проведена липосакция второго подбородка. Возможно, одновременно с радиоволновым лифтингом имела место платизмопластика — подтяжка шеи и нижней трети лица», — считает специалист.

К слову, блефаропластика обошлась юмористке примерно в 200 тысяч рублей (2 500 евро), липосакция зоны подбородка и лифтинг в 100 тысяч (1 250 евро). А на платизмопластику Степаненко потратила более 75 тысяч (940 евро).

Поклонники и коллеги Степаненко в восторге от ее преображения

По мнению хирурга, пародистка решила возрастные проблемы и наличие переизбытка мягких тканей из-за лишнего веса благодаря подтяжке лица. «Это была либо козелковая подтяжка, либо SMAS. Артистка делала все манипуляции с внешностью у хорошего специалиста. Именно поэтому ей сейчас не дашь более пятидесяти лет», — подчеркнула Байрамукова.

SMAS — ультразвуковая подтяжка лица стоит от 300 тысяч (3 750 евро). За козелковую подтяжку Степаненко отдала более 250 тысяч (3 125 евро).