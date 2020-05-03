Срочно проверьте остаток счета! В Таллинне дешевая АЗС списывала с карт больше положенного

Еще в пятницу все СМИ страны молниеносно подхватили новость о том, что небольшая сеть заправочных станций Jetoil первой в эстонской столице снизила цены на дизель и на их заправочной станции Jetoil Eco на Мустамяэ-теэ теперь он продается по самой выгодной в стране цене - 99 центов за литр. Через несколько часов цены упали и остановились на отметке 0,99 центов на всех крупных сетевых заправках Таллинна - Olerex, Neste, Alexela и Circle K. После этого цена на АЗС Jetoil стала еще ниже - 92 цента за литр. Также там более выгодно можно приобрести топливо 98-й марки - 1 евро и 9 центов за литр. Как не воспользоваться таким выгодным предложением? Особенно обладателю клиентской карты, ему еще дополнительная скидка - 1 цент с литра.

Заправочная станция Jetoil Eco ФОТО: фото читателя

Но в воскресенье, 3 мая, нескольких клиентов (таких людей может быть намного больше) данной заправочной станции после минут радости ждали часы грусти, решить проблему в воскресенье вечером не в состоянии никто, телефон Jetoil не отвечает, в банке лишь разводят руками и просят оспорить сделку в интернет-банке, рассмотрение возьмет несколько рабочих дней. Один из читателей портала Limon.ee, пожелавший остаться анонимным, заметил через час после заправки, что на его счету забронировано 100 евро, а не 15 евро и несколько центов, как это было на самом деле. Все заправочные станции бронируют на счету клиентов примерно 100 евро, но деньги возвращаются в так называемый свободный доступ практически сразу после заправки, обычно в течение 1-2 минут. Но сегодня этого не произошло даже через 5 часов после заправки. А у кого-то это могли быть последние деньги перед зарплатой. Неприятный момент.

Портал Limon.ee уже направил письменный запрос в Jetoil, их комментарий будет опубликован сразу же после того, как нам дадут ответ. А пока нет гарантии, что средства на счету вдруг сами разблокируются в понедельник утром каким-то чудом. Не забудьте оспорить сделку в интернет-банке как можно быстрее.