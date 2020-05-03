Шесть русских слов, которые звучат на других языках как оскорбления

Но что иностранцам напоминают некоторые русские слова?
1. Смелый
Любой англичанин опешит, если вы вдруг решите похвалить его за смелость по-русски. Ведь всё, что услышит носитель английского в этом случае - это Smelly, что означает: "пахучий".
Поэтому если нет возможности похвалить человека за его смелость по-английски, лучше воздержаться от этого комплимента вообще.
2. Скромный
Scrawny - именно так носитель английского языка услышит в первую очередь это слово. Ну а уж на его родном языке это будет означать явно не то же самое, что и у нас: "костлявый", тощий".
Поэтому делая британцу (американцу) комплименты по-русски, будьте аккуратны. Скромный и смелый - это "те ещё" приятности.
3. Наглый
Это слово в нашем языке имеет тоже несколько негативный оттенок. Но в английском звучит почти как Ugly ("безобразный"), что, пожалуй, ещё хуже.
4. Спасибо. Щипчики
Эти два слова очень похожи на корейские нецензурные выражения. Поэтому не стоит говорить в Корее "спасибо" по-русски. Неизвестно, как на это могут отреагировать люди.
Если не знаете ни слова по-корейски, советую ограничиться старым-добрым Thanks.
5. Русские имена.
Русское имя Анастасия звучит по-царски. Но в английском языке Настя очень похоже на Nasty ("гадкий", "неприятный").
Ну, а Галина на итальянском языке значит: "Курица".
6. Счет.
Просить во Франции счет можете как угодно, но только не по-русски. Ведь их слово, которое означает "туалет" звучит именно так.
Если вы крикните на весь ресторан это слово, то французский официант незамедлительно покажет вам на дверь, ведущую в эту самую комнату, да еще и удивится такому неприличному поведению.