Американский ученый ответил на вопрос как часто нужно стирать простыни

«Если не стирать простыни слишком долго, микроскопическая жизнь, которая там происходит, может даже сделать нас больными», - считает Тирно.

Чтобы предотвратить это, он считает, что простыни следует стирать раз в неделю. Люди производят более 70-80 литров пота в год в качестве стандарта, это приводит к тому, что постель становится «идеальной средой для развития грибковых культур ».

В дополнение к микробам, которые заводятся в нашей постели, там присутствуют и другие загрязнения. Мертвые клетки кожи, всевозможные выделения и даже внешние микробы. Это может включать пыльцу, почву, шерсть и даже эксперименты животных. Этот «коктейль» становится опасным в течение недели. Грязь может вызвать чихание и кашель, потому что микробы находятся так близко к вашему рту, что вам просто нужно их вдохнуть, пишет zen.yandex.ru.