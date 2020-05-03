В семью Ивана Урганта пришел коронавирус

Шурин Ивана Урганта подхватил коронавирус. О том, что и его семью коснулась непростая ситуация, сам телеведущий публично рассказал в интервью, организованном журналистами для поддержки медиков. Ургант отметил, что брат Натальи Кикнадзе до заражения работал в больнице, которая занималась лечением больных с коронавирусом. Как только сотрудники пожаловались на недомогание, медицинское учреждение сразу же закрыли на карантин.

«У него положительный диагноз, и он уже сидит дома. К счастью, нет никаких проявлений. Произошло это по тысяче причин», - передает слова Урганта «Собеседник».