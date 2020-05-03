Эстонская ведьма Мэрилин Керро дала совет, что делать с людьми, которые вас ненавидят

В своем Instagram Керро написала, что делать с людьми, которые вас ненавидят. Каждый из нас, наверное, имеет таких, и иногда мы переживаем, задумываемся, почему та или иная персона чувствует к нам антипатию.

Не стоит переживать! «Есть люди, которые вас ненавидят. Пусть ненавидят. Есть люди, которые вас любят. Пусть любят. А есть люди, которые вас ненавидят, а делают вид, что любят. И ничего не поделать тут - лицемерие это тоже часть нашей жизни. Просто всегда надо быть разборчивым в людях. Интуиция - это и есть локатор, который надо всегда держать включенным» - дала Мэрилин ценный совет.