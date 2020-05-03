Зараженный коронавирусом студент рассказал о необычном симптоме COVID-19

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) перечислены наиболее частые симптомы: повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. У некоторых больных COVID-19 могут появиться боли в мышцах и суставах, заложенность носа, выделения из носа, боль в горле и отсутствие обоняния.

В разговоре с «Вечерней Москвой» заболевший коронавирусной инфекцией студент РУДН Леонид Пастернак рассказал о необычном проявлении болезни — повышенном аппетите.

— У меня сначала был кашель, но он быстро прошел. А вот с носом очень странно — еду и запахи чувствовал. И еще одна необычная особенность. Несмотря на жар и озноб, у меня резко вырос аппетит. Я стал много есть, — рассказал Леонид Пастернак.

Опрошенные нами эксперты отметили, что появление аппетита совсем несвойственно COVID-19, но допустили, что такое возможно ближе к стадии восстановления, как при любой другой инфекционной болезни.

— Это нетипичный симптом. В перечень типичных симптомов, в который входят жар, слабость, одышка, кашель и так далее, а также потеря вкуса и обоняния, усиление аппетита не входит. И более того, при усилении температуры во время заболеваний аппетит обычно падает. У человека появляется слабость, и ему ничего не хочется. Человека кормят и поят через силу. Поэтому я не могу сказать, что это типичный симптом данного заболевания или какой-то другой вирусной инфекции, — сказал врач-эксперт Тимур Пестерев.

Как и в случае с SARS и MERS, COVID-19 может вызывать не только инфекцию дыхательных путей, но и пищеварительного тракта, приводя к диарее, снижению аппетита, анорексии и боли в животе, говорит врач традиционной китайской медицины, специалист по иглоукалыванию и лечебному массажу Машаллах Мехтиев.

— Исследования, проведенные в Китае в начале эпидемии, показали, что до 50 процентов заболевших испытывали проблемы с пищеварением, и эксперты связывали это с первыми проявлениями болезни. Потеря же аппетита встречается достаточно часто и при других инфекциях, когда происходит интоксикация организма вследствие выброса в кровь продуктов жизнедеятельности возбудителя. Аппетит пропадает потому, что организму требуется больше энергии на борьбу с инфекцией и ему некогда заниматься перевариванием пищи в том объеме, который он привык получать в норме, — сказал он.

Повышение аппетита у болеющего коронавирусом Мехтиев связал с восстановительными процессами. Ближе к выздоровлению организму требуется больше еды и витаминов, чем обычно, чтобы компенсировать потери в начальной стадии болезни.