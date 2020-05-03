Девушка поделилась простым лайфхаком, как успокоить ночью кота. Но кто рискнет его повторить?

Пользовательница с ником galumakon поделилась на Reddit лайфхаком, который может пригодиться многим владельцам озорных пушистиков. Девушка обратилась к тем, чьи питомцы впадают в буйство по ночам и мешают спать, и рассказала, как с этим можно справиться. Ведь она сама стала жертвой гиперактивного усатого.

«Долгое время я не могла нормально засыпать, потому что всякий раз, когда я пыталась это сделать, мой кот сходил с ума, носился по всему дому и очень громко мяукал», - жалуется хозяйка активного кота.

Девушка написала, что на помощь ей пришел друг, у которого была такая же проблема. Он посоветовал утихомирить неуемного проказника таким способом: намочить хвост коту, и минимум два часа животное будет тихо сидеть и его вылизывать - то есть хозяин сможет спокойно заснуть.

Пост galumakon быстро стал вирусным, за сутки набрав более 52 тысяч лайков. Однако пользователи высказали свои опасения насчет применения такого метода. По их словам, котиков подобное обращение может изрядно оскорбить, и тогда хозяину и вовсе не стоит ждать пощады, ведь он рискует заснуть вечным сном. А некоторые отметили, что девушке, видимо, досталась «бракованная версия» кота