Взрыв мозга: раскрыт секрет шоколадных яиц Kinder

Фанат яйиц Kinder Surprise из Великобритании Салливан Поултер обнаружил, что сладкое лакомство напоминает настоящее яйцо, пишет Mirror.

Мы знаем, даже если ни разу не пробовали, что Kinder Surprise - это пустотелое яйцо из молочного шоколада с внутренним слоем белого шоколада. Внутри яйца находится маленькая желтая пластиковая капсула с игрушкой - ваш сюрприз.

Но приготовьтесь к тому, что ваш мозг сейчас взорвется: самые очевидные вещи часто остаются незамеченными. Салливан Поултер зашел на страницу «Дети 1980-х» в Facebook, чтобы поделиться своим открытием, и другие люди просто не могут поверить в открытие Полутера - настолько оно простое.

Оказывается, желтая игрушечная капсула - желток внутри яйца. Многие даже не догадывались об этом, как и о том, что белый шоколад - яичный белок. Вот так! Производители продукмали каждый шаг, чтобы шоколадное яйцо максимально напоминало настоящее.