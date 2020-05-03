Вс, 3.05.2020
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«Кашель стоит оглушающий»: заболевшая коронавирусом Татьяна Васильева сбежала из больницы

Татьяна Васильева

ФОТО: Instagram

73-летняя Татьяна Васильева приняла решение отправиться домой. Народная артистка России отказалась от госпитализации и покинула клинику. «Кашель стоит

Актриса всерьез взволновала поклонников. Татьяна почувствовала себя плохо, ее мучал кашель, поднялась температура. После этого она с помощью Даны Борисовой вызвала «скорую», которая и доставила ее в больницу МГМУ им. Сеченова. 

Татьяна Васильева
Татьяна Васильева,
instagram.com/vasileva_vtg

Как рассказала Татьяна Григорьевна, больницы сейчас переполнены. Поэтому ей пришлось ждать приезда скорой помощи 8 часов, а потом еще 4 часа провести в ожидании результатов томографии.

«Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий... Уже ночью один из санитаров сказал мне, что на снимке все в порядке. И я с легким сердцем поехала домой.А сегодня утром мне позвонила врач и оказалось, что у меня двусторонняя пневмония. Поражения легких не сильные, поэтому я могу лечиться дома», — цитирует «Пятый канал» Татьяну.

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