«Кашель стоит оглушающий»: заболевшая коронавирусом Татьяна Васильева сбежала из больницы

Как рассказала Татьяна Григорьевна, больницы сейчас переполнены. Поэтому ей пришлось ждать приезда скорой помощи 8 часов, а потом еще 4 часа провести в ожидании результатов томографии.

«Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий... Уже ночью один из санитаров сказал мне, что на снимке все в порядке. И я с легким сердцем поехала домой.А сегодня утром мне позвонила врач и оказалось, что у меня двусторонняя пневмония. Поражения легких не сильные, поэтому я могу лечиться дома», — цитирует «Пятый канал» Татьяну.