Андрей Кончаловский рассказал, чем занимается на самоизоляции. И признание мэтра шокирует

Андрей Сергеевич всегда отличался острым умом и сообразительностью. Он чувствовал время и задавал тон всему мировому кинематографу. На самоизоляции мэтр взялся за новый проект и говорит, что пока проводит время с пользой, пишет «Стархит».
Режиссер Андрей Кончаловский, как и большинство россиян, последний месяц проводит на самоизоляции. 82-летний деятель находится в загородном доме вместе с супругой и детьми, уверяя, что не собирается выходить из коттеджа до окончания пандемии.
Кончаловский признался: как только почувствовал неладное, то сразу решил позаботиться о родных и близких, поэтому отправился в ближайший магазин и закупил все необходимое, чтобы спокойно проводить время и ни с кем не контактировать. «Закупите на три месяца продукты. Я на три месяца их закупил и думаю, что еще закуплю. Консервы не портятся. Лучше выбросить испорченный рис или гречку, чем искать то, чего нет», — рассуждает Андрей Сергеевич.