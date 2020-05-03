Андрей Кончаловский рассказал, чем занимается на самоизоляции. И признание мэтра шокирует

Кончаловский признался: как только почувствовал неладное, то сразу решил позаботиться о родных и близких, поэтому отправился в ближайший магазин и закупил все необходимое, чтобы спокойно проводить время и ни с кем не контактировать. «Закупите на три месяца продукты. Я на три месяца их закупил и думаю, что еще закуплю. Консервы не портятся. Лучше выбросить испорченный рис или гречку, чем искать то, чего нет», — рассуждает Андрей Сергеевич.

Во время карантина кинодеятель решил не терять время даром и начал заниматься новым проектом. Он попросил людей со всего мира присылать ему небольшие ролики о том, как они проводят время на самоизоляции – изначально он получал фрагменты, на которых люди проводят время в четырех стенах, но затем попросил публиковать видео и тех, кто покидает пределы жилища и видит жизнь городов и сел. «Я решил провести анализ русского сознания, русской культуры, поведения русского человека в карантине и режиме самоизоляции. Такая странная самоизоляция, когда ты выходишь, и тебя тут же арестовывают. Это вообще уже не самоизоляция, честно говоря», — считает режиссер.