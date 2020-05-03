Откровения экс-сотрудника Малышевой шокировали Сеть

3) В аппаратной и гримерках сотрудники склоняли Малышеву. Зато на летучках начинался такой праздник лизоблюдства, что я невольно поворачивал голову, чтобы убедиться, что выступающий находится в полном здравии. На Первом канале я точно понял, что Оруэлл имел в виду под двоемыслием.

4) На летучках Малышева дрючила сотрудников. Это было очень интересно слушать, если дрючили не тебя. Гвоздь программы – упреки за плохое здоровье. Хрен ли ты такой нездоровый, если работаешь в «Здоровье»? Болеешь – вылечим! Хрен ли ты такой толстый? Рассказывай о своих проблемах и обещай при всех, что похудеешь. Однажды Малышева подняла всех сотрудниц и заставила по очереди рассказать о состоянии репродуктивных органов – в стране шла кампания об эндометриозе матки. Затем женщин заставили сдать тест на ВПЧ. Моему дорогому коллеге Евгений Бузев был задан любимый гопниками вопрос: «А почему у тебя серьга в ухе, ты случайно не из этих?»

5) Редакторы сидели на успокоительном «Афобазол» – между прочим, препарат с недоказанной эффективностью. Художник, который делал для передачи вагины и члены из поролона, постоянно уходил в запои. ЕВМ его костерила, но не увольняла, уж больно хорошо выходила у него человеческая плоть. Но больше всех доставалось нам – редакторам сайта, ибо нехрен тут просто так сидеть, получайте посуду с дырочками.

6) Любимой присказкой ЕВМ были стишки, приписываемые Сергею Есенину: «Я смотрю в унитаз хохоча. У меня голубая моча!»

7) Через пару месяцев наше подразделение перевезли в офис поблизости. Мебель и оборудование мы таскали вместе с грузчиками. Наш руководитель пытался заставить девушек из рекламного отдела вымыть полы, но они заговнились. Он возмущался и требовал «козу, на которой нужно к вам подъехать». Мы вообще часто выполняли грязную работу – принеси-подай, но это было в радость. Как в школе, когда директор требует снег во дворе убрать, и освобождает от химии. Так вот, разбирали мы как-то бумаги в кабинете, и я увидел расценки за рекламу в передаче. В 2011 году минута эфира в непрайм-тайм на Первом канале стоила как трехкомнатная квартира внутри Садового кольца. Думаю, что сейчас – как внутри Бульварного, так что неудивительно, что за 23 года Малышева накупила себе домиков в США.

8) Еще нас заставляли бесплатно работать по выходным. В субботу нужно было ездить на съемки и щелкать там хлебалом в режиссерской. Я еле отбазарился, а вот Полина Юлбарисова нет. Кстати, мы потом поженились, так что Малышевой мы в каком-то смысле должны. Вот и возвращаем долг.

9) Малышева как-то сказала, что «Муссолини – великий человек». Я очень хорошо это запомнил, потому что был антифашистом. Тема фашизма потом ещё не раз всплывала.

10) Малышева проходила стажировку в США. Она обожает Америку. Малышева обожает американский стиль управления. Малышева обожает американскую эффективность. Все безумные сюжеты взяты у американских теледокторов.