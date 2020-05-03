Вс, 3.05.2020
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Откровения экс-сотрудника Малышевой шокировали Сеть

Елена Малышева.

ФОТО: Prokofyev Vyacheslav/TASS

Бывший редактор сайта программы Елены Малышевой без прикрас описал свою работу под началом главного теледоктора России.

Журналист Рустам Юлбарисов, занимавший должность редактора сайта одной из программ известной телеведущей Первого канала Елены Малышевой, рассказал, что работа под началом главного теледоктора России мало напоминала веселый антураж передачи «Жить здорово!» и была наполнена атмосферой страха.

Свои впечатления журналист изложил у себя на странице в Facebook на следующий день после публикации в Сети расследования ФБК о «золотом дворце» Малышевой в США на общую сумму $11 млн.

Как признался Юлбарисов, об американской недвижимости Малышевой он знал еще 9 лет назад, когда на нее работал. «Я ничего не знаю о коррупционных схемах Малышевой или ее бизнес-империи. Это все можно посмотреть у Навального или у коллег. Я же хочу добавить немного эмоционального антуража к этой истории. Елена Васильевна никогда не скрывала, что у нее есть дом в США, и она там живет, а в Россию прилетает только на съемки. «Мне иногда бывает так скучно там, что я сама стираю и глажу белье», – говорила она на летучках. В расследовании указано, что дворец был куплен в 2016 году, я добавлю, что это ее не первый и даже не второй объект недвижимости в США», - утверждает автор поста.

По словам Юлбарисова, он пришел в одну из организаций Елены Малышевой после окончания журфака в 2011 году и на тот момент слабо себе представлял, что такое телевидение и передачи знаменитого теледоктора.

«Мне казалось, что это будет весьма угарно. Я ошибся. Это было переугарно», - признается журналист.

Рустам Юлборисов о Елене Малышевой

Фото со страницы Рустама Юлбарисова со страницы в Facebook

Свой рассказ бывший редактор разбил на 20 пунктов, так как, по его словам, «общая картинка размылась, а детали со временем стали только выпуклее». Topnews предлагает некоторые из них.

1) Сначала мы сидели в тесной каморке в «Останкино», окна которой выходили на Ботаническую улицу. Мне дали писать тексты про похудение. Тогда в Рунете возникла целая куча сайтов о «диете Малышевой», которую ужасно ее бесили. «Килограммы уйдут сами, если исключить х...» – гласили баннеры с лицом Малышевой. Люди отправляли смски, и у них со счетов ежедневно списывали деньги за копипасту из Интернета, а потом они писали Малышевой и ругались. Через некоторое время она зарегистрировала компанию и сама заработала на «диете Малышевой».

2) Настал день знакомства с самой ЕВМ. Сначала я не понимал, почему мой начальник так беспокоится. А потом понял. Малышеву боялись все. ЕВМ была жестким руководителем, которым установил в компании атмосферу страха вместо того, чтобы все работали по инструкциям и гайдлайнам. Из-за этого постоянно случались факапы, а потом работники пытались спихнуть ответственность друг на друга, чтобы не попасть под пресс. Представьте себе училку в школе, которую вы люто ненавидите. Она не ругается матом и прямо не оскорбляет, но от этого ее унижения только хуже. Кажется, сама Малышева боялась только Константина Эрнста.

3) В аппаратной и гримерках сотрудники склоняли Малышеву. Зато на летучках начинался такой праздник лизоблюдства, что я невольно поворачивал голову, чтобы убедиться, что выступающий находится в полном здравии. На Первом канале я точно понял, что Оруэлл имел в виду под двоемыслием.

4) На летучках Малышева дрючила сотрудников. Это было очень интересно слушать, если дрючили не тебя. Гвоздь программы – упреки за плохое здоровье. Хрен ли ты такой нездоровый, если работаешь в «Здоровье»? Болеешь – вылечим! Хрен ли ты такой толстый? Рассказывай о своих проблемах и обещай при всех, что похудеешь. Однажды Малышева подняла всех сотрудниц и заставила по очереди рассказать о состоянии репродуктивных органов – в стране шла кампания об эндометриозе матки. Затем женщин заставили сдать тест на ВПЧ. Моему дорогому коллеге Евгений Бузев был задан любимый гопниками вопрос: «А почему у тебя серьга в ухе, ты случайно не из этих?»

5) Редакторы сидели на успокоительном «Афобазол» – между прочим, препарат с недоказанной эффективностью. Художник, который делал для передачи вагины и члены из поролона, постоянно уходил в запои. ЕВМ его костерила, но не увольняла, уж больно хорошо выходила у него человеческая плоть. Но больше всех доставалось нам – редакторам сайта, ибо нехрен тут просто так сидеть, получайте посуду с дырочками.

Жить Здорово

6) Любимой присказкой ЕВМ были стишки, приписываемые Сергею Есенину: «Я смотрю в унитаз хохоча. У меня голубая моча!»

7) Через пару месяцев наше подразделение перевезли в офис поблизости. Мебель и оборудование мы таскали вместе с грузчиками. Наш руководитель пытался заставить девушек из рекламного отдела вымыть полы, но они заговнились. Он возмущался и требовал «козу, на которой нужно к вам подъехать». Мы вообще часто выполняли грязную работу – принеси-подай, но это было в радость. Как в школе, когда директор требует снег во дворе убрать, и освобождает от химии. Так вот, разбирали мы как-то бумаги в кабинете, и я увидел расценки за рекламу в передаче. В 2011 году минута эфира в непрайм-тайм на Первом канале стоила как трехкомнатная квартира внутри Садового кольца. Думаю, что сейчас – как внутри Бульварного, так что неудивительно, что за 23 года Малышева накупила себе домиков в США.

8) Еще нас заставляли бесплатно работать по выходным. В субботу нужно было ездить на съемки и щелкать там хлебалом в режиссерской. Я еле отбазарился, а вот Полина Юлбарисова нет. Кстати, мы потом поженились, так что Малышевой мы в каком-то смысле должны. Вот и возвращаем долг.

9) Малышева как-то сказала, что «Муссолини – великий человек». Я очень хорошо это запомнил, потому что был антифашистом. Тема фашизма потом ещё не раз всплывала.

Рустам Юлборисов в передаче Малышевой «Жить здорово»

10) Малышева проходила стажировку в США. Она обожает Америку. Малышева обожает американский стиль управления. Малышева обожает американскую эффективность. Все безумные сюжеты взяты у американских теледокторов. 

Говорят, что вне работы ЕВМ очень милая и приятная женщина. Некоторые сотрудники были приглашены к ней в московскую квартиру на Новый год, где она продемонстрировала свои лучшие качества. Но где же причины этого неприкрытого насилия и принуждения на рабочем месте? Неужели в любви к Муссолини или американской системе менеджмента? Их следует искать за колоннами дворца в колониальном стиле под Нью-Йорком. Чем больше эксплуатация в виде авралов и неоплаченной работы в выходные, тем больше прибыли для владельца предприятия приносят рядовые сотрудники и тем выше своды этого прекрасного дворца. А эмоциональный абьюз необходим, чтобы работники боялись, работали усерднее и не требовали причитающиеся им за неоплаченный труд деньги. Когда кто-то жаловался или плакал на летучках, то Малышева рассказывала, как ей было тяжело работать в Останкино в 90-е с двумя детьми. Эту историю она всегда заканчивала так: «Ну а что вы хотели? Вы же на Первом канале работаете!»

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