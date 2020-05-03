Гороскоп на 3 мая: Водолеям нужно контролировать эмоции, а Рыб ждет сюрприз от любимого человека

День обещает быть насыщен различными событиями у кого-то в рабочей сфере, у кого-то в любовной. В любом случае – скучно не будет.
Овен
Телец
Проведите этот выходной, планируя кардинальные перемены в своем ближайшем будущем. Действовать пока рано.
Близнецы
День пройдет насыщенно и ярко. Вы будете в центре внимания. Общение с близкими откроет вам глаза на важные вопросы.
Вам могут вернуть старый долг, на который вы уже и не рассчитывали. Ваши кулинарные эксперименты понравятся семье, пишет «Сегодня».
Лев
День подходит для начинаний, особенно в сфере творчества. Но вот с финансами пока наблюдается проблема.
Избегайте нежелательных советов, особенно если вы об этом не просите. Вы рискуете попасть в тупиковую ситуацию.
Весы
Посвятите день общению с давними друзьями, с которыми долго не выходили на связь. В таких дискуссиях родится истина.
Скорпион
Несмотря на желание отдохнуть, вам придется заниматься решением накопившихся хозяйственных вопросов.
Стрелец
День располагает к праздному отдыху и расслаблению. Не переживайте, близкие сделают за вас все, что нужно.
Козерог
У вас не получится экономить, поэтому установите себе условные лимиты и делайте упор на качество товара.
Водолей
Домашние хлопоты могут выбить вас из колеи, но переложить свои проблемы на плечи близких людей у вас не получится.
Рыбы
Уделите свое время помощи и общению со старшими родственниками. В этот день следует отказаться от жирной пищи.