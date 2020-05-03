Максим Галкин назвал даты своего приезда в Эстонию

Начнем с плохой, но уже давно очевидной новости. Майские концерты Максима Галкина в Эстонии перенесены на новые даты из-за чрезвычайного положения. Об этом уже есть информация и в Piletilevi, и на странице комика в Instagram.
Выступления Максима Галкина пройду в Эстонии сразу в двух городах - в Йыхви (22 сентября в 19:00) и в Таллинне (23 сентября в 19:00).
Все билеты действительны на новую дату. Порядок возврата билетов будет определен после окончания чрезвычайного положения и снятия ограничений на проведение массовых мероприятий. Организатор мероприятия надеется на ваше понимание.
Магия его таланта никого не оставляет равнодушным. Вот уже десятилетия он собирает полные залы по всей России и за ее пределами.
Уникальное сочетание мудрости и молодости, чувства юмора и многогранного таланта превращают его сольные концерты в мозаику жанров, которые идут внахлест: пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу.
Его юмор злободневный, гибкий и по-настоящему смешной. Максим чувствует свою аудиторию и просто задушевно беседует с ней, словно рассказывает о своей жизни внезапно приехавшим старым друзьям.
Миниатюры, репризы театральные зарисовки, совсем новые номера, а также давно знакомые и любимые зрителями постановки. В исполнении Максима они не утрачивают своей артистической ценности, и, как любимая песня, звучат на повторе, вызывая ностальгическую улыбку. Концерт Максима Галкина – это, фейерверк впечатлений, вулкан взрывных эмоций и гарантия великолепного настроения не только в день мероприятия, но и на несколько недель вперед.