Максим Галкин назвал даты своего приезда в Эстонию

Выступления Максима Галкина пройду в Эстонии сразу в двух городах - в Йыхви (22 сентября в 19:00) и в Таллинне (23 сентября в 19:00).

ФОТО: Instagram Максима Галкина

Все билеты действительны на новую дату. Порядок возврата билетов будет определен после окончания чрезвычайного положения и снятия ограничений на проведение массовых мероприятий. Организатор мероприятия надеется на ваше понимание.

Магия его таланта никого не оставляет равнодушным. Вот уже десятилетия он собирает полные залы по всей России и за ее пределами.

Уникальное сочетание мудрости и молодости, чувства юмора и многогранного таланта превращают его сольные концерты в мозаику жанров, которые идут внахлест: пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу.

Его юмор злободневный, гибкий и по-настоящему смешной. Максим чувствует свою аудиторию и просто задушевно беседует с ней, словно рассказывает о своей жизни внезапно приехавшим старым друзьям.