ВИДЕО: в одном из самых живописных мест Эстонии появилось новое необычное развлечение

Начиная с конца этой недели в одном из самых живописных мест Эстонии - Таэваскода в волости Пылва - можно увидеть новый экспонат. Там теперь издалека виднеется гигантский стул, на создание которого людей вдохновил научный центр Ahhaa в Тарту и чрезвычайное положение в стране.
Если вы хоть раз были в научно-развлекательном центре Ahhaa в Тарту, то, скорее всего, видели там огромный стол и стулья. Теперь похожий экспонат появился на природе.
«Гигантский стол стал одним из первых экспонатов центра Ahhaa много лет назад. А стул в Таэваскода с юмором символизирует нынешнее положение в стране и правило 2 плюс 2», - сказала маркетолог центра Ahhaa Кайса Ханссон.
На стуле можно сидеть на высоте двух метров, спинка у него высотой 5 метров. Сделанный за 2 недели стул должен призвать людей находиться на природе и вести себя более ответственно.
«Мы искали для нашего стульчика красивое место, где часто гуляют семьи и Таэваскода нам показалась наиболее подходящим», - добавила Ханссон.
Подробности - в видеосюжете Tartu Postimees!