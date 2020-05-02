ВИДЕО: в одном из самых живописных мест Эстонии появилось новое необычное развлечение

Если вы хоть раз были в научно-развлекательном центре Ahhaa в Тарту, то, скорее всего, видели там огромный стол и стулья. Теперь похожий экспонат появился на природе.

«Гигантский стол стал одним из первых экспонатов центра Ahhaa много лет назад. А стул в Таэваскода с юмором символизирует нынешнее положение в стране и правило 2 плюс 2», - сказала маркетолог центра Ahhaa Кайса Ханссон.

На стуле можно сидеть на высоте двух метров, спинка у него высотой 5 метров. Сделанный за 2 недели стул должен призвать людей находиться на природе и вести себя более ответственно.

«Мы искали для нашего стульчика красивое место, где часто гуляют семьи и Таэваскода нам показалась наиболее подходящим», - добавила Ханссон.