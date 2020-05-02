Коронавирус принес смерть в семью Александра Овечкина

Супруга нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия сообщила в своем Instagram печальную новость: на 92-м году жизни от коронавирусной инфекции скончался ее любимый дедушка Юлий Векслер.

Как признается дочь известной актрисы Веры Глаголевой, не смотря на то, что она предупреждала остальных членов семьи, что в период эпидемии коварного вируса нужно внимательнее относиться к здоровью, это не уберегло ее деда от COVID-19.