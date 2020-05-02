ВИДЕО ⟩ Недалеко от Раквере медведица с медвежонком устроили погоню за лосем

В редакцию портала Limon.ee поступило видео необычной погони - медведица с медвежонком бегут за лосем по полю. И если раньше такую картину можно было назвать скорее невероятной, то в последнее время люди всё чаще сталкиваются с лесными животными практически лицом к лицу.
Свою историю нам рассказал Станислав К. и любезно предоставил видео, которое было снято около девяти часов вечера в первый майский денек. Ситуация разворачивается в деревне Сымеру, находящейся недалеко от города Раквере. По словам автора видео, заснять такую картину удалось не с первого раза.
«Сегодня (1 мая - Прим.ред.) удалось наблюдать интересную картину. Снимали видео с медведицей и медвежонком, к сожалению нас заметили. Медведи стали уходить в лесок, решили подождать и посмотреть что будет дальше. Через 10 минут из этого леса выбегает лось и за ним наши медведи. Я в восторге!» - пишет Станислав.
Руководитель Раквереского клуба охотников Яан Виллак сказал, что количество медведей в Ляэне-Вирумаа в последнее время выросло и проблемой надо заниматься, особенно, если они уже передвигаются вблизи города.
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