«Копия королевы!» Кейт Миддлтон поделилась снимками подросшей дочери

В субботу, 2 мая, дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцессе Шарлотте исполняется пять лет.
Традиционно по случаю дня рождения своих детей герцогиня делится их новыми портретами, автором которых выступает сама, и сегодня исключение также не было сделано. На официальной странице Кенсингтонского дворца были опубликованы четыре фотографии принцессы Шарлотты.
На снимках маленькая принцесса помогает родителям разносить продуктовые наборы жителям Норфолка, нуждающимся в поддержке во время пандемии коронавируса.