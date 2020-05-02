Сб, 2.05.2020
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«Копия королевы!» Кейт Миддлтон поделилась снимками подросшей дочери

Принцесса Шарлотта и ее мать Кейт

ФОТО: Aaron Chown/PA

В субботу, 2 мая, дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцессе Шарлотте исполняется пять лет.

Традиционно по случаю дня рождения своих детей герцогиня делится их новыми портретами, автором которых выступает сама, и сегодня исключение также не было сделано. На официальной странице Кенсингтонского дворца были опубликованы четыре фотографии принцессы Шарлотты.

ФОТО: The Duchess of Cambridge/via REUTERS

На снимках маленькая принцесса помогает родителям разносить продуктовые наборы жителям Норфолка, нуждающимся в поддержке во время пандемии коронавируса.

ФОТО: The Duchess of Cambridge/AP

ФОТО: The Duchess of Cambridge/via REUTERS

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