Позади два эфира JAM AIR! Онлайн-шоу «Юрбана» с местными знаменитостями набирает обороты

Традиционно, следующий эфир состоится в ближайшее воскресенье – 3 мая, в 19.00, и в этот раз Юрий «Юрбан» Новиков пригласил в гости известного музыканта, промоутера, лидера группы РХ band, местную легенду – Руслана РХ.

«Погода и ситуация в стране нам не помеха! Сидим дома и смотрим JAM AIR! с Ruslan PX! – призывают организаторы. – Воскресным вечером, ровно в 19.00, устраивайтесь поудобнее, смотрите, слушайте, задавайте вопросы в комментариях, пишите пожелания и всё, что захотите!»

Напоминаем, что просмотр трансляции бесплатен для всех, однако вы сможете поддержать местного промоутера и артиста-гостя, если приобретете виртуальный билет, стоимость которого сможете определить сами, от 1 евро и до бесконечности.