Беспорядок с визами загнал в ловушку эстонских путешественников: обычно так не делают!

Instagram-модель Катри Катс объяснила, что им пришлось покинуть Индонезию, потому что срок действия виз истек. Напомним, что эстонка Катри Катс проживает на Бали со своим возлюбленным Юхани Сярглеппом, откуда они ведут красочный блог в Instagram.

«Обычно штраф за один просроченный день составляет 60 евро», – пояснила Катри Катс, почему им пришлось покинуть свое постоянное жилище во время коронакризиса.

Первоначальный план известных путешественников заключался в том, чтобы на несколько дней вылететь в Бангкок, столицу Таиланда, а затем вернуться на Бали, чтобы получить новую визу и избежать штрафов. Но лишь только они уехали, пришло сообщение, что въезд обратно закрыт.

«Тогда мы решили поехать в Австралию и вернуться на Бали, когда границы откроются», – объяснила Катри.

Президент Индонезии Джоко Видодо, или Джокови, в настоящее время запретил всем въезд в страну, за исключением дипломатов или тех, кто имеет действующее разрешение на работу. Обидно, что несколько дней спустя Катри и Юхани узнали, что всем, кто остался на закрытом Бали, будут выданы срочные визы.

«Обычно экстренная виза выдается только в том случае, если нет возможности вернуться на родину», – говорит Катри.

Получается, что блогеры остались с носом: не было бы необходимости покидать Бали, чтобы избежать штрафов за визу.

И хотя первоначально путешественники расстроились, сейчас Катри признает, что на самом деле это хорошо – оставаться в это неспокойное время в Австралии. Красотка выразила надежду, что в июне сможет вернуться с возлюбленным на Бали.

Австралия на сегодняшний день действительно безопаснее: на 6767 случаев диагностированного COVID-19 – 93 смерти. В Индонезии же сейчас – худшая ситуация в Юго-Восточной Азии: у 10 551 человек диагностирован коронавирус, и 800 из них умерли.

Индонезийский парикмахер в спецодежде. Джакарта. ФОТО: AP/Scanpix