ВИДЕО ⟩ Единственная пассажирка MSC Magnifica из Эстонии рассказала, как «Ноев ковчег» убегал от коронавируса
Круизный лайнер Magnifica, который во время пандемии коронавируса окрестили «Ноевым ковчегом», больше месяца дрейфовал в открытом море. На борту не было ни зараженных COVID-19, ни карантина. Нам удалось пообщаться с единственной пассажиркой из Эстонии.
Зиля Сафина сейчас находится на карантине у себя дома в Ида-Вирумаа, и мы вышли с ней на видеосвязь.
20 апреля круизный лайнер Magnifica швейцарской компании MSC прибыл в порт Марселя. Зиля Сафина стала одной из 2200 пассажиров, которые сошли на берег впервые за сорок дней.
Кругосветный круиз начался 5 января в порту Генуи. На тот момент о пандемии еще не было известно. Больше половины путешествия прошло по расписанию, из Европы лайнер направился в Латинскую Америку. Он не заходил ни в один порт, где по официальным данным были зафиксированы случаи заражения COVID-19.
Неожиданно для всех пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы пассажиров на незабываемый отдых. 14 марта в Австралии капитан принял решение не высаживать пассажиров на берег, чтобы не занести вирус на корабль, и круиз завершился. Так Magnifica стал единственным лайнером на самоизоляции. Почти шесть недель «Ноев ковчег» возвращался в Европу, а пассажиры и члены экипажа на его борту времени зря не теряли...
Смотрите видеоинтервью с единственной пассажиркой лайнера MSC Magnifica из Эстонии!