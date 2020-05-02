ВИДЕО ⟩ Единственная пассажирка MSC Magnifica из Эстонии рассказала, как «Ноев ковчег» убегал от коронавируса

Зиля Сафина сейчас находится на карантине у себя дома в Ида-Вирумаа, и мы вышли с ней на видеосвязь.

20 апреля круизный лайнер Magnifica швейцарской компании MSC прибыл в порт Марселя. Зиля Сафина стала одной из 2200 пассажиров, которые сошли на берег впервые за сорок дней.

Кругосветный круиз начался 5 января в порту Генуи. На тот момент о пандемии еще не было известно. Больше половины путешествия прошло по расписанию, из Европы лайнер направился в Латинскую Америку. Он не заходил ни в один порт, где по официальным данным были зафиксированы случаи заражения COVID-19.

Неожиданно для всех пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы пассажиров на незабываемый отдых. 14 марта в Австралии капитан принял решение не высаживать пассажиров на берег, чтобы не занести вирус на корабль, и круиз завершился. Так Magnifica стал единственным лайнером на самоизоляции. Почти шесть недель «Ноев ковчег» возвращался в Европу, а пассажиры и члены экипажа на его борту времени зря не теряли...