У актрисы Татьяны Васильевой диагностировали коронавирус

Дана Борисова заявила, что у 73-летней Татьяны Васильевой обнаружен коронавирус. По словам телеведущей, актриса сама ей позвонила и попросила о помощи.

«Мы давно дружим, это отдельная история. Она почему-то стала звонить именно мне. Только что благодаря помощи Первого канала ее забрали и везут в хорошую больницу», — сообщила 43-летняя Борисова.

Дана отметила, что Татьяна Григорьевна связалась с ней, после того, как почувствовала головную боль и сильное недомогание, пишет StarHit.

«Таня давно доверяет мне, поскольку я ей уже помогала. У нее поднялась температура, начался сильный кашель. Сейчас дело Тани взято под контроль министерства здравоохранения. Мы с ней постоянно на связи и поддерживаем друг друга», — добавила ведущая.