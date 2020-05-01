Меган Маркл проиграла первое судебное заседание по своему иску против СМИ

Суд отклонил значительную часть претензий жены принца, признав их не относящимися к рассматриваемому делу, в том числе отклонены были заявления Меган Маркл, что у журналистов было предубеждение по отношению к ней и что они намеренно своими действиями усугубили ее конфликт с отцом, а также, что специально «копались в грязном белье», чтобы представить бывшую актрису в невыгодном свете, передает Interfax.

Как пишет сама Dailymail, газета потребует от принца и его жены покрыть расходы на сумму более 50 000 фунтов, так как пара отказалась от досудебного урегулирования и потребовала провести онлайн-заседание, несмотря на пандемию.

Как ожидается, судебная тяжба будет продолжаться до конца 2020 года, и в какой-то момент Меган Маркл и ее отцу придется давать показания друг против друга.

Издание настаивает, что имело право опубликовать текст письма, так как друзья бывшей актрисы уже рассказали его содержание журналу People. Также газета считает, что содержимое письма затрагивает общественные интересы и потому его публикация разрешена статьей 10 Европейской конвенции о правах человека.