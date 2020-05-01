Реформистка Кая Каллас назвала действия министра социальных дел «немного шизофреничными»

Председатель Партии реформ Кая Каллас раскритиковала министра социальных дел Танеля Кийка за его излишнюю лояльность и терпимость к Консервативной партии, а также назвала политики «немного шизофреником», пишет Elu24.
Весь сыр-бор разгорелся в соцсетях. Депутат Европарламента Яак Мадисон (Консервативная партия) опубликовал в среду пост в Twitter, в котором высоко оценил работу нашего правительства, но раскритиковал министра социальных дел Танела Кийка. Мадисон отметил, что Кийк намеренно нарушает закон, продолжая «тратить деньги налогоплательщиков на ЛГБТ-сообщество». Он также обвинил министра социальных дел в некомпетентности Департамента здоровья и в «постыдном отсутствии ответственности».
Кийк посчитал высказывания Мадисона комплиментом. «Кажется, я на правильном пути», - отметил он в соцсети.
Кая Каллас, председатель Партии реформ, отреагировала тут же. Она считает, что Кийк совсем не на правильном пути, и отметила, что тот находится в правительстве, которое позволяет консерваторам недооценивать людей. Также Каллас написала, что «создавать проблему и героически выставлять себя тем, кто ее решает, - это немного шизофренично»
Танель Кийк на этот твит ничего не ответил.
Olgu, sõnastan teisiti. @TanelKiik on olnud selle valitsuse üks peaarhitekte. Kui ta selgelt seda kõike ei tolereeriks, ei saaks EKRE võimupositsioonilt laamendada. Tekitada probleem ja esitada siis end kangelaslikult selle vastasena, on pisut skisofreeniline.— Kaja Kallas (@kajakallas) April 30, 2020