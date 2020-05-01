Реформистка Кая Каллас назвала действия министра социальных дел «немного шизофреничными»

Весь сыр-бор разгорелся в соцсетях. Депутат Европарламента Яак Мадисон (Консервативная партия) опубликовал в среду пост в Twitter, в котором высоко оценил работу нашего правительства, но раскритиковал министра социальных дел Танела Кийка. Мадисон отметил, что Кийк намеренно нарушает закон, продолжая «тратить деньги налогоплательщиков на ЛГБТ-сообщество». Он также обвинил министра социальных дел в некомпетентности Департамента здоровья и в «постыдном отсутствии ответственности».

Кийк посчитал высказывания Мадисона комплиментом. «Кажется, я на правильном пути», - отметил он в соцсети.

Кая Каллас, председатель Партии реформ, отреагировала тут же. Она считает, что Кийк совсем не на правильном пути, и отметила, что тот находится в правительстве, которое позволяет консерваторам недооценивать людей. Также Каллас написала, что «создавать проблему и героически выставлять себя тем, кто ее решает, - это немного шизофренично»

Танель Кийк на этот твит ничего не ответил.